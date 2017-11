Horb a. N. Berufseindrücke aus erster Hand

Der Informationstag richtet sich so vor allem an diejenigen, die sich nach der neunten oder zehnten Klasse für eine Berufsausbildung entscheiden. Aber auch nach dem Hauptschulabschluss geht nicht für alle der Weg direkt in die Ausbildung. "Viele gehen zuerst noch auf die Beruflichen Schulen", erklärt Kiefer. Deswegen waren in diesem Jahr zum ersten Mal auch Vertreter der Gewerblichen und Hauswirtschaftlichen Schule beim Informationstag dabei. Dort konnten sich die Achtklässler über Schulformen informieren, die sie speziell auf künftige Ausbildungen vorbereiten.

Vor allem die dort angebotene Schulform "Berufsfachschule Pädagogische Erprobung" erfreut sich großer Beliebtheit. "In zwei Jahren können die Schüler dort den Realschulabschluss erwerben und zeitgleich bekommen sie eine berufliche Grundbildung vermittelt", erklärte Henning Jakobeit von der Berufsschule (BS) Horb. Gleich drei verschiedene Schwerpunkte bietet die BS hier an. Zwischen den Themen Hauswirtschaft und Ernährung, Gesundheit und Pflege und Metalltechnik können die Interessierten wählen.