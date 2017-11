Horb a. N. Bei Guggenmusiktreffen ist was los

Mitsingen konnten die Gäste auch bei den Granada Fetza aus Deizisau mit dem musikalischen Leiter Jörg Zahner. Aus der VIP-Lounge mit Chill-Area holten die Edafetzer Ehningen die Gäste, wobei Tambour Sascha Burmühl auf seine Truppe mächtig stolz war.

Aus Sulz waren die Pink Pämpärs angereist, die unter der Leitung von Michele Potenza auftraten. Mächtig zum Kochen brachten sie den Saal in Bildechingen. Zwischen den Guggen sorgte DJ Alex für musikalische Unterhaltung. Die FleggaZoddler veranstalten zum zweiten Mal ihren Guggentreff in der Bildechinger Halle.

Aktuell würden die Vorbereitungen für den Auftritt am 6. Januar in Güldingen und für den kommenden Auftritt in der Region laufen, am 3. Februar beim Jubiläum der Geißböcke in Nordstetten. Für das Guggentreffen am Freitag in der Bildechinger Halle hatte jede Guggenkapelle ihre Schwerpunkte gesetzt. Mehr als 30 Minuten hatten sie laut dem Moderator nicht.

Das jüngste Mitglied der FleggaZodler, fieberte gespannt seinem Auftritt entgegen. Die zehnjährige Leonie Kiefer strahlte nach ihrem Auftritt über beide Backen: "Das war super." Diese Rückmeldung hatte sie von den Gäste zu Liedern wie "So sind wir" von den Böhse Onkelz, zu dem das Publikum mitsang. Laut rief es "Mexiko", doch Tambour Mark Kiefer stimmte das nächste Lied "Destiny" an.

Viel Applaus erhielten die Dettinger Guggen für ihre sieben Musikstücke, wobei sie das bisherige "Hai-Kostüm" präsentierte.