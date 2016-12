Horb a. N. Baustellen-Chaos rund ums Einkaufszentrum

Seit Längerem nerven die riesigen "Beton-Duplo-Steine", die den Fußweg Richtung Nordstetten blockieren (wir berichteten). Am Freitag war auch noch eine Fahrspur abgesperrt, weil ein Bagger Arbeiten am Hang machte. Die Folge: Fast kollidierte der Bagger mit einem vorbeifahrenden Fahrzeug, als er sich drehte.

Und die Schwabo-Leser sind echt genervt von dieser Baustelle. So schreibt Olli auf der Facebook-Seite des Schwarzwälder Boten Horb: "Das ist unter aller Sau. Ständig liegt etwas auf der Straße. Nicht sehr geil bei nem tiefergelegtem Auto – und ich fahre jeden Tag dran vorbei. Dass man aussteigen und Bretter zur Seite tragen muss, um durchzufahren, finde ich sehr krass. Jetzt will ich mal wissen, wie eine Mutter mit Kinderwagen die Straße passieren soll? Über die Straße? Auf der Straße laufen oder doch lieber gleich über die Gleise? Oder vielleicht mit dem tollen Fahrstuhl im Parkhaus, der 23 Stunden am Tag defekt ist?"

Ta PIion nervt die neueste Baustelle: "Das ist doch nicht das einzige Problem, sondern dass jetzt nur noch eine Spur in die Stadt offen ist und die andere ist gesperrt. Die Leute, die sich so was ausdenken – tut mir Leid – aber die haben nicht mehr alle! Man kommt aus Isenburg nicht mal in die Stadt, wenn dich keiner in eine Lücke rausfahren lässt. Das passiert auch nur in Horb – in anderen Städten ist das keine Option. Auch wenn Mayk Herzog nicht gerade sinnvolle Sachen macht, mit einer Sache hat er recht: Die Stadt hat keinen Plan."