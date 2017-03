Horb a. N. Bauernmarkt-Krise: Kommt nun ein Laden?

Horb. Der Bauernladen mitten in der Stadt Horb. Nur regionale Produkte und das Beste aus den vielen Hofläden, die sich inzwischen rund um die Neckarstadt etabliert haben. Oberbürgermeister Peter Rosenberger: "Das Bedürfnis der regionalen Erzeuger nach einer zentralen Verkaufsstelle in der Stadt ist da."

Die neuesten Überlegungen – verursacht durch die "Bauernmarkt-Krise". Denn der Markt mit regionalen Erzeugnissen am Samstag geht langsam ein. Nur noch zwei Marktbeschicker fanden sich jetzt bereit, am nächsten Termin auf den Flößerwasen zu kommen. Deshalb wurde der Bauernmarkt am Samstag, 18. März, am Donnerstagabend per Pressemitteilung abgesagt.

Anfang März hat es schon ein Treffen zwischen Betreibern von Hofläden, Marktbeschickern und Stadtmarketing im Rathaus gegeben, so Rosenberger. Die gemeinsame Analyse habe ergeben, so das Stadtoberhaupt, dass die Hofläden sehr gut laufen. Deshalb hat man jetzt eine Arbeitsgemeinschaft gegründet. Ziel: Zu prüfen, ob man mit einem neuen Bauernladen in der Stadt die besten Produkte aus den Hofläden zentral vermarkten kann.