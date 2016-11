Hochschwarzwald Weihnachtsmarkt im Höllental ist mit dabei

Zu den skurrilsten Weihnachtsmärkten zählt "Travelbook" unter anderem auch den Japanischen Weihnachtsmarkt in Berlin, einen unterirdischen Weihnachtsmarkt in Traben-Trarbach (Rheinland-Pfalz) und den "Pink Christmas", einen schwul-lesbischen Weihnachtsmarkt in Münchnen.