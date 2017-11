Hochschwarzwald Erste Skifahrer auf dem Feldberg unterwegs

Insgesamt ließen sich die Wintersportler aber auch von schlechtem Wetter nicht abhalten. Genaue Zahlen zu den Besuchern seit Eröffnung der ersten Piste am Donnerstag nannte der Sprecher nicht. Der Feldberg ist nach Angaben von Bürgermeister Stefan Wirbser (CDU) das erste Skigebiet in Deutschland, das in die Saison startete.

Die Zugspitze in Bayern folgte den Planungen zufolge am Freitag, weitere Gebiete planen den Saisonstart bis Ende November. Noch fehlt in den meisten Gebieten Schnee zum Skifahren. Auf dem Feldberg lagen am Sonntag auf einer Höhe 1450 Metern rund 25 Zentimeter. Im vergangenen Jahr waren die Lifte am Feldberg erstmals am 12. November in Betrieb gegangen.

Die Skisaison läuft voraussichtlich bis zum April nächsten Jahres. Der Feldberg ist den Liftbetreibern zufolge mit insgesamt 38 Liften und 63 Kilometern Piste das größte und bedeutendste Wintersportgebiet in Baden-Württemberg. In anderen Skigebieten im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb stehen die Lifte mangels Schnee noch still.