Hirrlingen/Rangendingen Tödlicher Unfall mit Betonmischer

Ein 48-Jähriger wollte gegen 14.40 Uhr mit seinem Betonmischer von einer Ausfahrt nach links auf die Rottenburger Straße in Richtung Rangendingen abbiegen. Hierbei erfasste er mit seinem Fahrzeug eine 89-jährige Fußgängerin.

Ob die Seniorin mit ihrem Rollator auf dem Gehweg oder der Straße unterwegs war, ist bislang noch nicht geklärt. Sie erlitt so schwere Verletzungen, dass sie an der Unfallstelle verstarb. Der Rettungsdienst war mit einem Großaufgebot an Kräften vor Ort.

Der Fahrer und mehrere Zeugen, die alle einen schweren Schock erlitten hatten, sowie die Angehörigen mussten betreut werden. In die Ermittlungen wurde ein Sachverständiger eingeschaltet.