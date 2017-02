Hechingen Sarah Willner ist neue Leiterin der VHS

Der Erste Beigeordnete Philipp Hahn zeigte sich hoch zufrieden mit der Entscheidung: "Wir freuen uns, dass wir eine im Bildungsbereich so erfahrene und hoch qualifizierte Fachkraft für die Leitung unserer Volkshochschule gewinnen konnten", sagte er. Man erhoffe sich von Willner wichtige Impulse für die Steigerung der Attraktivität und die Fortentwicklung der Volkshochschule.

Sarah Willner stammt aus Niedersachsen und hat nach dem Abitur Empirische Kulturwisssenschaft und Amerikanistik in Tübingen studiert. Ihr Englisch hatte sie bereits bei einem einjährigen Highschool-Aufenthalt in Kalifornien während der Schulzeit perfektioniert. Dem Studium folgte die Promotion, die sie mit "magna cum laude" abschloss. In ihrer Doktorarbeit befasste sie sich mit einer außergewöhnlichen Form der Bildungsarbeit: "Geschichte en passant. Archäologisches Themenwandern in den Alpen als wissenskulturelle Praxis."

Sarah Willner, die ihren Dienst in Hechingen Anfang Mai beginnt, bringt viel Erfahrung in unterschiedlichen Bereichen der Kultur- und pädagogischen Arbeit mit: angefangen von ihrer Tätigkeit als Redakteurin beim Uniradio Tübingen über ein Volontariat am Tübinger Stadtmuseum bis hin zur wissenschaftlichen Mitarbeit an Universitätsinstituten in Tübingen und Zürich. Ihre Kompetenz in Sachen Kultur- und Wissensmanagement und Kommunikation hat sie in zahlreichen Ausstellungs- und Forschungsprojekten eingebracht.