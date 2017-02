Hechingen Rieseninteresse an Gesundheitsthema

Oft ist es, wie Johannes-Martin Hahn erklärte, eine "Kaskade" von einem geriatrischen (altersmedizinischen) Symptom zum nächsten. Der Patient stürzt häufiger, vermeidet deshalb aus dem Haus zu gehen, die Isolation wird stärker, und auch die Sturzgefahr nimmt mangels Training zu.

Was noch hinzukommt: Ältere Menschen tendierten oft dazu, "niemandem zur Last fallen zu wollen", so der Referent. Die Folge: Depressionen, die häufig als "begleitendes Symptom" auftreten.

Die Tropen-Klinik (Paul-Lechler-Krankenhaus) in Tübingen hat sich zu einem Akutkrankenhaus für Innere Medizin mit den Schwerpunkten Altersmedizin, Palliativmedizin und Schmerztherapie entwickelt. Im Mittelpunkt stehen besonders ältere und hochbetagte Menschen, deren Gesundheit und Selbstständigkeit durch Erkrankungen eingeschränkt sind.

Deren körperliches und seelisches Wohlbefinden wieder herzustellen – das ist das Ziel des Krankenhauses. Mit der bestmöglichen Lebensqualität geht auch die Aufrechterhaltung der Selbstständigkeit einschließlich der Entscheidungsfähigkeit einher. "Die meisten älteren Menschen wollen selbst entscheiden", weiß der Experte.

Demenz zählt neben Stürzen zu den häufigsten geriatrischen Symptomen, außerdem Harninkontinenz und iatrogene Störungen (unerwünschte Ereignisse, die im Zusammenhang mit medizinischen Maßnahmen auftreten). Oft leiden die Patienten unter mehreren Krankheiten gleichzeitig.

Im Paul-Lechler-Krankenhaus ist es deshalb ein ganzes Team, das Hand in Hand zusammenarbeitet, die Behandlung akuter Krankheiten kann gleichzeitig mit einer rehabilitativ ausgerichteten Komplexbehandlung ergänzt werden. Wie Johannes-Martin Hahn erklärte, ergänzen in der Klinik Physio- und Ergotherapeuten, Logopäden und Musiktherapeuten das medizinische Spektrum. Hinzu kommt eine Sozial- und Pflegeberatung. Fachkräfte üben mit den Patienten alltägliche Dinge wie Treppensteigen, Anziehen, Essen oder sich waschen.

Wichtig sei außerdem das "Entlassmanagement." Wie geht es nach dem Krankenhaus weiter? Das sind nur einige der Fragen, die sich vor der Entlassung stellen. Obwohl bei vielen älteren Menschen nicht allzu sehr beliebt, könnten Rollatoren oder Hüftprotektoren helfen, gravierende Verletzungen wie Oberschenkelhalsbrüche zu vermeiden, so der Referent.

Auch in ihren eigenen vier Wänden können Patienten und Angehörige einiges tun, um Stürze zu vermeiden, für die etwa Schlaganfälle, Demenz, Schwindelerkrankungen, aber vor allem "Medikamente aller Art" die größten Risikofaktoren darstellen: So sollten Stolperfallen wie Teppiche entfernt und schlechte Lichtverhältnisse vermieden werden.

"Geriatrie kann der Lebensqualität auf vielen Ebenen dienen und beste aus der neuen Lebenssituation machen", lautete am Ende die ermutigende Botschaft. Und so mancher Zuhörer war sich sicher: "Jetzt sind wir für den Ernstfall gut vorbereitet."