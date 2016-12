Hechingen Nach Mord: Bestürzung über Bluttat

Schwerverletzter stirbt noch am Tatort

Am Tatort an der Staig in Hechingen sichern die Ermittler auch am Freitagmittag noch Spuren. Mindestens ein Dutzend Beamte sind rund um die Stelle vor dem Spielcasino zugange, wo am frühen Donnerstagabend ein 22 Jahre alter Mann durch einen Schuss aus einem fahrenden Auto heraus getroffen wurde. Sanitäter versuchten vergeblich, den Schwerverletzten zu reanimieren. Er starb noch am Tatort.

Das Auto mit dem Täter raste nach der tödlichen Attacke davon. Eine Fahndung, in die auch Polizeidienststellen aus benachbarten Regionen eingebunden waren, lief an. Den Ermittlern lag die Beschreibung des Fluchtwagens durch einen Zeugen vor.Der rote Kleinwagen soll auf der linken hinteren Tür einen dunklen Fleck gehabt haben - möglicherweise einen Tierkopfaufkleber, ähnlich einem Tigerkopf.