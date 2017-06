Hechingen Großer Gig für türkisch-deutsche Band

Allerdings spielt die Band am 8. Juli, von 20.30 bis 22 Uhr, beim Sucuk-Festival in Stuttgart, benannt nach der kräftig gewürzten, türkischen Rohwurst. Das Festival war ursprünglich nur in kleinem Rahmen geplant. Nachdem die Veranstalter im Internet auf Facebook immer mehr Zusagen erhielten, wurde eine größere Sache daraus. Sage und schreibe 3200 Menschen haben bereits ihre Teilnahme bestätigt, über 7000 interessieren sich dafür.

Türkische Musik "ohne orientalischen Touch"

Im Publikum sind dann vermutlich hauptsächlich türkischstämmige Musikliebhaber. Aber: "Wir spielen Rock ohne orientalischen Touch", sagt André Neo. Sie wollen "europäisch klingen, etwas Neues machen und Akzente setzen". Die Musik sei generell jedoch schon eher für das türkische Publikum gedacht.

"Wir wollen in der Türkei Fuß fassen", erzählt Tayfun Altindag. Bisher nur grob geplant ist eine kleine Clubtour in Istanbul. Noch ist das im wahrsten Sinne des Wortes Zukunftsmusik. Doch die Hechinger meinen das auf jeden Fall ernst. "Wir wollen was erreichen", stellt André Neo klar.

"Düz Viraj" fand vor ungefähr zwei Jahren zusammen. André wollte eine Band gründen und suchte einen Keyboarder. Und der hatte bereits ein paar Kumpels, mit denen er ab und zu Musik machte. Tayfun und André kennen sich aber schon "seit wir klein sind". Ihnen gehe es auch darum, die Freizeit miteinander zu verbringen, nicht "nur" Musik zu machen.

Ihr türkischer Rock bewegt sich vom Stil her irgendwo zwischen den "Qeens of the Stone Age" und den "Foofighters". Als "progressiv" bezeichnet es André. Neben den Coversongs sollen im nächsten Jahr dann eigene Lieder folgen. Das besondere bei den bisherigen Liedern: Ein deutsches Mitglied singt als Backgroundsänger die türkischen Texte mit.

Versteht er denn, was er da singt? "Wir wissen inhaltlich schon, was in dem Song passiert", erklärt André. Generell versuche man "das Interkulturelle zu leben und Anstöße zu geben". Es gehe um den "Spirit" des Zusammenhalts über die Musik hinaus, eben immer schön "gerade" und offen heraus – auch in Kurvenlage.

Weitere Informationen: Das nächste Konzert von "Düz Viraj" ist am Samstag, 1. Juli, ab 20 Uhr im "A Casa" in Ofterdingen. Mehr Infos gibt es auf www.duezviraj.com sowie auf Facebook und Instagram. Kontakt zu Band: Per Telefon unter 0152/ 38990446 und per E-Mail unter info@duezviraj.com.