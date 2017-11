Hechingen Der Fall Bachmann: "Lehren daraus ziehen"

Hechingens Bürgermeisterin Dorothea Bachmann sei abhanden gekommen. "Wir müssen Lehren daraus ziehen", sagte Pauli. Es sei nicht nachvollziehbar für die Bürger, dass Bachmanns Verhalten keine Konsequenzen habe. Er sieht eine "Regelungslücke in der Gemeindeordnung". Es müsse sich ändern, dass es in solchen Fällen keinerlei Handhabe für den Gemeinderat gibt.

Gleichwohl gab es in der Versammlung auch Grund zur Freude. So konnte der Landrat Melanie Homberger zu ihrer Wahl als neue Vorsitzende des CDU-Stadtverbands gratulieren (bei 28 Ja-Stimmen, vier Nein-Stimmen und einer Enthaltung). "Sie treten in große Fußstapfen", meinte Pauli. Es sei sehr gut, dass die CDU solche Persönlichkeiten aufbaue.

Für sein "langjähriges, überragendes Engagement" dankte der Erste Beigeordnete Philipp Hahn dem scheidenden Vorsitzenden Hermann Schwendemann. Menschen wie er seien unverzichtbar für eine Partei. Schwendemanns Nachfolgerin dankte ihm im Namen der Mitglieder mit einem Präsentkorb.