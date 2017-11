Hechingen Bürgermeisterin auf Tauchstation

Das war allerdings ein distanzierter und ernüchternder Dialog. Der Erste Beigeordnete der Stadt, Philipp Hahn, hatte sie an diesem Tag gefragt, ob sie am 3. Oktober zur Eröffnung des neu sanierten Weiherstadions in Hechingen kommen würde. Die Antwort sei gewesen, "dass sie nicht gestört werden möchte", erklärte gestern Rathaus-Pressesprecher Thomas Jauch auf Nachfrage unserer Zeitung.

Seine Anfrage an die Bürgermeisterin hatte Philipp Hahn per WhatsApp schicken müssen, da mehrere Anrufe auf ihre Handy-Mailbox zuvor unbeantwortet blieben. Die WhatsApp immerhin beantwortete die Bürgermeisterin dann noch. Seither herrscht absolute Sendepause auf allen Kanälen.

Wie am Samstag berichtet, hat das den Gemeinderat nun bewogen, die Bürgermeisterin in einem Brief über ihre Zukunftsvorstellungen zu befragen. Da Bachmanns Wohnadresse derzeit nicht bekannt ist, wurde der Brief an ihren Anwalt geschickt. Nach allem was man hört, scheint dieser den Kontakt zur Bürgermeisterin halten zu können.