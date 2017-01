Hechingen Brandgebäude in Stein ist kaum mehr zu reparieren

Vor der Eingangstür liegen Möbel und Habseligkeiten der Familie zu einem großen Haufen aufgetürmt. Sie stammen aus dem Dachzimmer und mussten wegen der Löscharbeiten schnell entfernt werden. Auch die Einrichtung der Zimmer in der Etage darunter dürfte unbrauchbar sein. Die Feuerwehr musste massiv löschen, um den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Eine dicke Salzschicht auf der Straße zeigt, dass das gefrierende Löschwasser ein Problem war.

Brandspezialisten der Polizei untersuchten gestern die Brandruine. Auskünfte gaben sie keine, auch nicht einem Verwandten des Hausbesitzers, der vorbeischaute. "Die Ermittlungen laufen, da sagen wir grundsätzlich nichts", so ein Polizist. Besprochen wurde mit ihm aber eingehend das weitere Vorgehen. Die Haustür kann nicht einfach offen bleiben, wenn die Polizisten abrücken. Immerhin sind noch viele Habseligkeiten der bisherigen Mieter in dem Haus. So wurde vereinbart, wie abgeschlossen wird und wer den Schlüssel hat, wenn die Polizei wieder rein müsste.

Der Verwandte des Eigentümers berichtete, dass die Mieter mittlerweile bei Verwandten untergekommen sind. Wie es für sie längerfristig weitergehe, wisse er nicht. Das Haus in Stein ist jedenfalls nicht mehr bewohnbar und wahrscheinlich auch nicht reparierbar. "Das wird ein bissle dauern bis man weiß, wie es hier weitergeht", so der Verwandte.