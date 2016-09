Haiterbach Tragischer Arbeitsunfall endet tödlich

Der Mann arbeitete bis abends in einer Firma in der Industriestraße und war zur gewohnten Zeit nicht nach Hause gekommen. Bei einer Nachschau in der Firma fand man den Mann gegen 23 Uhr tot unter seinem umgekippten Gabelstapler.

Wie es zu dem tragischen Unfall kommen konnte, müssen die Ermittlungen der Kriminalpolizei noch klären.

Zur Bergung des Mannes waren die Freiwillige Feuerwehr Haiterbach mit neun Einsatzkräften und mehreren Rettungskräften vor Ort.