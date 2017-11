Haiterbach Prozess gegen Schläger wird eingestellt

Als Verteidiger Martin Hammer vorschlug, das Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung einzustellen, wenn sein Mandant 1000 Euro Schmerzensgeld an den Geschädigten zahlt – und Richter Martin Link damit einverstanden war –, verließ Staatsanwalt Felix Berner den Gerichtssaal, um sich bei seiner Dienststelle zu erkundigen, ob man auf diesen Deal eingehen könne. Als die Staatsanwaltschaft Tübingen zustimmte, endete die zweistündige Verhandlung.

Zur Vorgeschichte: Am 12. März 2017 hatte der Angeklagte aus Haiterbach mit Freundin und Bruder die regelmäßig in Nagold stattfindende "rumänische Nacht" besucht. Was sich dort um zwei Uhr morgens abgespielt hat, daran konnte sich der 39-Jährige "bei dem allgemeinen Durcheinander" nicht mehr genau erinnern.

Ein Zeuge sagte später bei der Polizei aus, der Rumäne habe einen Streit angezettelt, den Geschädigten niedergeschlagen und auf dem Boden weiter traktiert. Das bestritt der Angeklagte. Er habe mit seiner Freundin an diesem Abend öfter getanzt und die meiste Zeit gemütlich in einer Ecke der Bar gesessen. Er wisse nur noch, dass plötzlich eine Schlägerei im Gange war und sein Bruder darin verwickelt gewesen sei. "Ich habe versucht, ihn wegzuziehen". Es könne sein, dass er in dem Getümmel den Geschädigten erwischt habe.