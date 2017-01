Haiterbach Hier ist das Ja-Wort ganz besonders beliebt

Es ist verblüffend: 2016 haben die Standesbeamten im Trauzimmer des Rathauses ganze 27 Ehen besiegelt. Zum Vergleich: In den Jahren 2008, 2009 und 2015 waren es nur jeweils 16 Eheschließungen. 2013 geben sich 18 Paare das Ja-Wort, 2014 sind es 20 Eheschließungen, 2012 immerhin noch 23. Starke Heiratsjahrgänge sind die Jahre 2010 und 2011 (26 und 24 Eheschließungen). Und nun ist es in Haiterbach zu so vielen Ehen gekommen, wie seit sieben Jahren nicht mehr. Im Vergleich zu 2015 ist die Zahl der Eheschließungen sogar um knappe 70 Prozent (plus elf Ehen) gestiegen.

Zum Zeitpunkt ihrer Heirat waren die meisten Paare im vergangenen Jahr zwischen 25 und 35 Jahren jung. Unter den 27 Paaren waren drei auswärtige, die Haiterbach gewählt haben, um zu ihrem Eheglück zu kommen. Schad weiß: "Die kommen nicht aus dem Ort, vielleicht haben sie in ihrer Heimatgemeinde ihren Wunschtermin nicht bekommen." Damit spielt er auf eine Besonderheit des Haiterbacher Standesamts an: "Wir trauen nicht nur von montags bis freitags, sondern immer auch einen Samstag im Monat." Bei den übrigen 24 Brautpaaren hätten entweder der Mann oder die Frau ihren Wohnsitz in Haiterbach.

Heiraten liegt im Trend. Das Statistische Landesamt hat die Zahlen erfasst: Seit dem Jahr 2013 dokumentieren die Statistiker einen deutlichen Anstieg der Eheschließungen im Ländle. So heirateten 2015 genau 1876 Paare mehr als im Vorjahr.

Man kann nur vermuten, warum so viele heiraten

Woran liegt der deutliche Anstieg in Haiterbach? Befragungen oder statistische Erhebungen dazu führt die Gemeinde nicht. Schad vermutet hinter den zusätzlichen Trauungen drei Gründe: Zunächst "die gute Einwohnerentwicklung in Haiterbach" und darüber hinaus "die Erschließung neuer Baugebiete". Paare bauten in der Gemeinde, zögen in die eigenen vier Wände – eine Situation, die eine Heirat begünstigt. Der dritte Grund könne die Altersstruktur sein, denn die meisten Paare gäben sich das Ja-Wort, wenn sie zwischen 25 und 35 Jahren jung seien. Doch Schad betont: "Man kann es nicht genau sagen", sondern nur Vermutungen anstellen.