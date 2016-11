Haigerloch Blasmusik hat hohen Stellenwert

Helmut Bürkle, der stellvertretende Vorsitzende des Blasmusik-Kreisverbandes Zollernalb, nahm diese vor und übermittelte dabei die Grüße des Verbands. Laut ihm ist der Blasmusik-Kreisverband Zollernalb der zweitgrößte unter den 22 Kreisverbänden in Baden Württemberg. Er zähle 5800 Mitglieder in insgesamt 81 Musikvereinen, also durchschnittlich gerechnet 71 Musiker pro Verein.

Georg Schneider, dem Bürkle außergewöhnliches musikalisches Talent bescheinigte, wurde für 30 Jahre aktive Musikertätigkeit geehrt. Der Schlagzeuger bekam die Ehrennadel in Gold mit Urkunde, ausgestellt vom Blasmusikverband Baden-Württemberg sowie ein Weinpräsent überreicht.

Für jeweils zehn Jahre Tätigkeit als aktive Musiker wurden Lea Kramer, Michael Breil und Niklas Heim geehrt. Sie erhielten Ehrennadeln in Bronze.