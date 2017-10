Der Elternbeirat des Kindergartens St. Katharina in Gütenbach wurde gewählt: (obere Reihe von links) Beisitzerin Isabel Schindler, Kassierer Madeleine Fehrenbach, die Beisitzerinnen Tanja Schwär und Julia Rieder, (untere Reihe von links) die zweite Vorsitzende Daniela Krause, die Vorsitzende Sandra Hornuß, Schriftführerin Stephanie Danner sowie die Beisitzerinnen Tanja Ketterer und Anja Seng . Dieses Jahr wurde ein großer Elternbeirat gewählt, da viele Mitglieder nächstes Jahr nicht mehr zur Wahl zur Verfügung stehen. Somit wurde der Grundstein für einen neuen Elternbeirat schon jetzt gelegt. Das Gremium organisiert und bewirtet unter anderem das Kilwifest am 14. Oktober, den St. Martinsumzug am 10. November und den Osterbasar am Palmsonntag. Foto: Rieder