Grosselfingen Mysteriöser Unfall beschäftigt Polizei

Weil nicht klar war, wer gefahren war, mussten sowohl der Leichtverletzte als auch der Fahrzeughalter, beide sichtbar alkholisiert, Blutproben abgeben. An die Unfallaufnahme schloss sich eine groß angelegte Suchaktion nach dem fehlenden Fahrer an, an der sich neben der Polizei auch die Feuerwehren Hechingen und Weilheim, das DRK und eine Rettungshundestaffel - insgesamt mindestens 50 Personen - beteiligten.

Dringend Zeugen gesucht

Nach mehreren Stunden wurde die Suche erfolglos abgebrochen. Der VW Polo, an dem ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro ebntstand, wurde von der Polizei für weiterete Untersuchungen sichergestellt.

Um den genauen Unfallhergang zu klären, sind weitere, umfangreiche Nachforschungen erforderlich. Deswegen sucht die Polizei auch noch dringend nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall, dem Geschehen davor oder auch danach geben können.

Wer Beobachtungen gemacht hat, die in irgendeiner Weise mit dem Unfallgeschehen in Verbindung stehen könnten, wird gebeten, sich umgehend bei der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer 0741/34879-0 oder beim Polizeirevier Hechingen (Telefon: 07471/9880-0).