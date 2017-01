Gegenbach/Schonach Schreckliches Ende eines fröhlichen Ausflugs

Es war das schreckliche Ende eines fröhlichen Ausflugs, das die jungen Fußballer einer Spielgemeinschaft aus dem Ortenaukreis wohl nie vergessen werden: Am 19. Dezember 2015 stand innerhalb kürzester Zeit das als Freizeitheim genutzte Forsthaus am Rohrhardsberg in Flammen. 17 Jugendliche konnten sich damals aus dem brennenden Haus retten – einige erlitten eine Rauchgasvergiftung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 428.000 Euro.

Kippe landet auf Vordach

Diese Woche musste sich deshalb in einem umfangreichen Verfahren ein 19-Jähriger vor dem Amtsgericht in Gegenbach verantworten. Sechs der damaligen Mitspieler, zwei Polizisten ein Feuerwehrmann und ein Sachverständiger wurden in der Verhandlung unter dem Vorsitz von Nicolas Gethmann gehört. "Im Mittelpunkt stand zunächst auch die Frage, ob andere ebenfalls für den Brand infrage hätte kommen können", berichtet Gethmann gegenüber unserer Zeitung. Denn alle Spieler aus dem betroffenen Zimmern hätten geraucht, "zum fraglichen Zeitpunkt hat aber wohl nur der Angeklagte die Zigarette aus dem Obergeschoss weggeworfen."