Gechingen Teerwalze rückt an

Während der Arbeiten wird die innerörtliche Umleitung beibehalten. Nach wie vor ist die Durchfahrt für Lastwagen verboten. Im Kreuzungsbereich der Rathauskreuzung wird der Verkehr halbseitig an der Baustelle über eine Drei-Phasen-Ampelschaltung vorbeigeführt. Der Einmündungsbereich in der Kreuzung ist verkehrssicher zu befahren, es wird keine Vollsperrung angeordnet. Die Fußgängerampel beim Rathaus ist während der Gesamtdauer des Bauabschnittes außer Betrieb, der Fußgängerüberweg in der K 4308 auf Höhe Rathaus vorübergehend aufgehoben. Ein sicherer geteerter Fußgängerüberweg wurde im Baustellenbereich eingerichtet.

Der Buslinienverkehr Calw-Böblingen 763 wird die ­Strecke (in beide Fahrtrichtungen) Bergwaldsteige – Talaue – K 4300/Uhlandstraße befahren. Hierfür werden die Haltestellen Fleckenparkplatz und Rathaus in die Uhlandstraße (gleich nach Einmündungsbereich) beziehungsweise in die Talaue (vor Pflegeheim) ab Montag, 6. März, verlegt. Der Bus fährt die Ersatzhaltestellen in beide Richtungen an. In der Uhlandstraße gilt ein beidseitiges absolutes Halteverbot.

Bushaltestelle wird verlegt