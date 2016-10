Gechingen Individuelle Förderung im Fokus

Ein Vorteil der neuen Einrichtung ist, dass die Hausaufgaben größtenteils während der Lernzeit unter Betreuung von Lehrkräften schon in der Schule erledigt werden könnten. So bleibt künftig mehr Zeit für ein gemeinsames Familienleben ohne Druck. "Die Ganztagsschule ermöglicht es zudem, jeden Schüler besser individuell zu fördern", sagt Schulleiterin Karin Rittig.

Trotz der zusätzlichen Betreuung wird künftig auch die Selbstständigkeit der Grundschüler noch intensiver gefördert. Jeder Ganztagsschüler erhält sein persönliches Lerntagebuch, in dem festgehalten wird, was noch vermehrt zu bearbeiten ist und verbessert werden kann. Auch erste Fortschritte und sichtbare Erfolge der Schüler werden in dieses Heft eingetragen. Dies kann zu mehr Lernmotivation führen. "In Zeiten, die nicht von Pflichtaufgaben erfüllt sind, verfolgt der Schüler dann sein eigenes Lern- und Förderprogramm. Dabei wird er von seinem Lerncoach unterstützt", sagt Haarer. In der Mittagszeit können die Kinder dann unter Betreuung frei spielen oder ausruhen. Durch diese neue Art des Lernens wird es möglich, dem anspruchsvollen Leitbild der Schlehengäuschule "Leben, Lernen, Lachen" erheblich näher zu kommen.

Weitere Angebote in Form von Arbeitsgemeinschaften (AG) machen die Einrichtung für die Kinder noch attraktiver, denn sie können sich eine kreative Betätigung aussuchen, die ihnen Spaß macht. Die Angebote werden jeweils zum ersten und zweiten Halbjahr ausgeschrieben. Aktuell gibt es eine Aquarium- und Ziegen-AG, weitere für Englisch, Sport und Kunst.

Unterstützer gesucht

Außerdem wurden so genannte Themenangebote wie Schulchor, Garten, Tennis, Tischtennis und die freie Spielgruppe eingerichtet. Die Schulleitung verweist darauf, dass noch Vereine und Institutionen gesucht werden, mit denen die Bildungseinrichtung kooperieren möchte. Auch Privatpersonen mit besonderen Fähigkeiten können diese im Rahmen der Schulangebote an die Jungen und Mädchen weitergeben.