Gechingen Durchfahrt wieder möglich

Kosten haben sich deutlich erhöht

Seither haben sich Kosten von zunächst 1,72 Millionen auf deutlich mehr als zwei Millionen erhöht. Dazu führte unter anderem, dass es während der Bauarbeiten immer wieder zu nicht vorhersehbaren größeren Problemen kam, aber auch, weil zusätzliche Arbeiten zur Verbesserung des Kanal- und Wassernetzes beschlossen wurden. Kontinuierlich hat sich damit auch die Dauer der Großbaumaßnahme verlängert, was nicht nur bei den Gewerbetreibenden, die nach eigenen Angaben durch die Umleitungen Umsatzeinbußen zu verzeichnen hatten, für Unmut sorgte.

Doch nun scheint zumindest ein provisorisches Ende in Sicht. An den vergangenen beiden Tagen wurde auf dem letzten Teilstück der Baustelle in der Gartenstraße eine provisorische Asphalt­decke aufgebracht. Dies ist noch nicht die endgültige Tragschicht, die erst bei beständig guter und ausreichend warmer Witterung im kommenden Jahr aufgebracht wird, aber sie ermöglicht, dass der Verkehr wieder über die seit rund einem Dreiviertel Jahr voll gesperrte Ortsdurchfahrt fließen kann.