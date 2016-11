Furtwangen Unerlaubt vom Unfallort entfernt

Vöhrenbach. Die 36-Jährige war am Dienstagnachmittag mit ihrem Wagen gegen das Garagentor des DRK-Gebäudes in der Villinger Straße gefahren. Vermutlich beim Rangieren stieß die Frau gegen das Aluminiumtor. Durch einen Zeugenhinweis konnte die Verursacherin durch die Beamten des Polizeireviers St. Georgen in den Abendstunden ermittelt werden. Gegen die 36-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet. Ihren Führerschein musste die Frau abgeben. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier St. Georgen (Telefon 07724/94 95 00) in Verbindung zu setzen.