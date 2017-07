Furtwangen Gute Zusammenarbeit mit Klinikum

Ein Treffen auf 1100 Metern Schwarzwald-Level und gleichzeitig hoher politischer Ebene gab es auf der Katharinenhöhe.

Furtwangen / Schönwald Als Gast kam die Staatssekretärin des Bundesgesundheitsministeriums Annette Widmann-Mauz (CDU) in Begleitung des CDU-Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei. Beide trafen sich mit dem ärztlichen Leiter Siegfried Sauter und dem Geschäftsführer Stephan Maier. Mit dabei waren Freis wissenschaftlicher Mitarbeiter Bernd Böhm und die Praktikantin Clara Baschant sowie Landrat Sven Hinterseh, die bisherige CDU-Kreisgeschäftsführerin Renate Pendzialek und Professor Manfred Kühne als Vertreter des Furtwanger Bürgermeisters.

Bei einem Rundgang, an dem auch die Verwaltungsleiterin Ilona Mahamoud teilnahm, wurde klar, wofür die Rehaklinik steht: umfassende medizinische, physiotherapeutsiche und psychologische Unterstützung zur gesundheitlichen Wiederherstellung nach onkologischer, hämatologischer und kardiologischer Erkrankung. In einem nahezu einmaligen Konzept soll Kindern und Jugendlichen sowie deren Familien Aufbauhilfe zur Gesundung in einer umfassenden, fachübergreifenden Teamarbeit zugute kommen.