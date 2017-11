Furtwangen Die beruflichen Ziele fest im Blick

Enger Kontakt wird auch mit den örtlichen Betrieben gesucht – und gefunden. Bei verschiedenen Gelegenheiten wird versucht, Vertreter örtlicher und regionaler Betriebe mit in die berufliche Orientierung der Schüler einzubinden. So konnten sich vergangene Woche die Schüler des Technischen Gymnasiums bei Philipp Scherzinger (Ausbildungsleiter) und Mickey Kälz (Personalwesen) der Firma Ketterer Antriebe über Ausbildungsmöglichkeiten und Anforderungen im gewerblichen Bereich informieren.

Im November stehen weitere Maßnahmen zur beruflichen Orientierung an der RGS an. Dazu zählen unter anderem der Studienbotschaftertag. Hier lädt die Schule Vertreter verschiedenster Studienrichtungen und Hochschulen ein. Schüler aller Schularten mit Ziel Fachhochschulreife oder Abitur können sich so direkt bei den Studienbotschaftern zu allen relevanten Fragen des Studiums informieren.

Es schließt sich der Studieninformationstag an, bei dem die Schüler für einen Tag eine Hochschule ihrer Wahl in Baden-Württemberg besuchen können, um sich vor Ort zu informieren. Die berufliche Orientierung ist in den verschiedenen Bildungsangeboten der RGS fest verankert und so selbstverständlich wie Mathe oder Deutsch. Die Schüler gehen also bestmöglich vorbereitet an die Verwirklichung ihrer persönlichen beruflichen Ziele.