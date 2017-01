Furtwangen Aulakonzerte spielen Geld ein

Neben Reportagen über Südafrika und Schottland hat er sorgfältig aufbereitete Videos in HD-Qualität im Programm. Die Aufnahmen der atemberaubenden Landschaften in Irland werden vielfach unterlegt mit authentischen Musikaufnahmen vor Ort, so dass sich der ehemalige Lehrer für Mathe und Physik ganz nebenbei als Kenner und Liebhaber der Musikszene erweist.

In den Kommentaren und vielen "Innenansichten" der keltischen Inselwelt wird die Vertrautheit des Bildungsreisenden mit Europas westlichstem Land deutlich. Somit stimmt der Abend unter dem Thema "Irland – Tor zum Atlantik" bestens ein auf das Motto der OHG-Aulakonzerte rund um den neu aufgearbeiteten 115 Jahre alten Flügel: "Alte Welt – Neue Welt".

Die Vortragenden verzichten auf ihr Honorar, so dass bei freiem Eintritt alle Spenden der Flügelrenovierung zugute kommen.