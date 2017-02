Freudenstadt Verein hat fünf neue Ehrenmitglieder

Gründungsmitglied Gretel Welss verlieh der Vorsitzende die Ehrenmitgliedschaft und dankte ihr für ihre seit 1969 bestehende Treue zum Verein. Gerhard Braun, Gebhard Dölker, Ernst Lutz und Fritz Schmieder erhielten ebenfalls die Ehrenmitgliedschaft, da sie über 40 Jahre Mitglied sind und sich im Vorstand oder in anderer Funktion im Verein über viele Jahre engagiert haben.

Vorsitzender Michael Leimbach verabschiedete mehrere Mitglieder, die nach vielen Jahren aus dem Vorstand ausschieden. Er dankte Ernst Lutz, der nach 34 Jahren sein Amt als Wegewart in jüngere Hände übergab, Hans Mohrlok, der nach 38 Jahren als Wanderwart und stellvertretender Wanderwart aufhörte, Gretel Klumpp, seit 2008 Beisitzerin, und Manfred Kübler, Radwanderwart seit 2010.

Bei der Neuwahl des Vorstands wurden Vorsitzender Michael Leimbach, Schriftführer und Naturschutzwart Dieter Breuninger, Kassiererin Sieglinde Dölker, Wanderwegewart Peter Kübler (neu), Radwegewart Manfred Kübler, Radwanderwart Christian Wippert (neu), stellvertretender Radwanderwart Christian Lehfeldt (neu) jeweils einstimmig gewählt. Ebenfalls wurden die Beisitzer Mirjam Kübler, Sonja Vögele und Siegfried Haas in ihren Ämtern bestätigt. Ute Kübler und Gisela Köstel-Leimbach wurden als Kassenprüfer gewählt.

Auch in diesem Jahr gibt es wieder viele attraktive Angebote. Insgesamt werden 2017 13 Ganztags- und zehn Halbtagswanderungen an Sonntagen und acht Dienstagswanderungen angeboten. Neben den wöchentlichen Freitagsradfahrten in drei Gruppen sind vier ganztägige Sonntagsradtouren geplant