Freudenstadt Sorge wegen kleiner Klassen

Kreis Freudenstadt. Die Schulleiter stellten die aktuellen Entwicklungen ihrer Einrichtungen im Verwaltungs- und Sozialausschuss des Kreistags vor. Jochen Lindner von der gewerblichen und hauswirtschaftlichen Schule Horb machte den Anfang. Dort seien Internetanbindung und WLAN bereits ausgebaut worden. Dies sei notwendig gewesen, weil es eine SAP-Schule sei, die mit dieser Software arbeite und die Schüler darauf vorbereite. Auch andere Fächer profitierten von Lernprogrammen für Smartphones und Tablets. Ein weiterer Ausbau ist geplant.

Die Mindestzahl für eine Klasse an den Schulen liege nach dem Willen der Landesregierung bei 16 Schülern. Lindner wünschte sich, dass die Zahl im ländlichen Raum auf zwölf herunterkorrigiert werde. Sonst drohe insbesondere im ländlichen Raum der Wegfall des Bildungsangebots. Betroffen seien unter anderem der Bereich Nahrung und insbesondere die Fleischer.

Großer Beliebtheit erfreue sich das sozialwissenschaftliche Gymnasium an der Luise-Büchner-Schule, sagte deren Leiter Klaus Schierle. Rund 80 Bewerber gebe es für die 30 Plätze. Auch mit der Integration Asylsuchender in die Regelschule ist die Einrichtung beauftragt. Dabei gebe es durchaus Erfolge, allerdings seien die Misserfolge in der Mehrzahl, da die Schüler zu früh an andere Schule wechselten, sagte er. Probleme mit Kleinklassen gebe es im Bereich Sonderberufsschule und Hauswirtschaft. Außerdem sei es schwierig, Informatiklehrer zu finden.