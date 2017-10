Freudenstadt "So eine Baumkrone macht alles platt"

Stahl erklärt die Funktion von Arbeiten gerade in kommunalen Wäldern, die über Zehn-Jahres-Pläne vom Regierungspräsidium bestimmt würden. Deren Ziel sei immer eine nachhaltige Bewirtschaftung und am Ende auch die Gestaltung für den Tourismus. Eine Folge sei aber ebenfalls, dass zumindest für einen kurzen Zeitraum ein Teil eines Waldes gesperrt werden müsse. Clemens Erbacher, Gebietsleiter des Kreisforstamts, wird konkreter: "Wenn Sie eine Baustelle in der Stadt mit einer Baustelle hier im Wald vergleichen, wird klar: In der Stadt gibt es genügend Maßnahmen, dass Passanten die Arbeiten nicht behindern und sie selbst auch nicht gefährdet werden." Im Wald sei die Situation dagegen ungleich schwerer. "Die Waldarbeiter tragen Warnwesten, Wanderer sind aber kaum wahrnehmbar", erklärt Stahl. Daher seien konsequente Absperrungen so wichtig.

Mitten im Dickicht, abseits der Wege, wird Erbacher noch mal deutlich: "Als Arbeiter sieht man hier nichts drum herum. Man muss sich auf die Absperrung verlassen." Auf Nachfrage, ob die Absperrung denn häufig ignoriert werde, antwortet Sauter: "Das kommt sehr häufig vor", und berichtet von einer uneinsichtigen Joggerin, mit der er gerade am Vortag gesprochen habe. Doch nicht nur die Akzeptanz sei ein Problem, betont Ursula Teufel vom Tourismusverband Schwäbische Alb: "Die Premium-Wanderwege sind sehr empfindlich, da gibt es einen bestimmten Qualitätsanspruch."

Baiersbronner Wald gilt als "Paradebeispiel"

So seien die Wege auch viele Monate nach der Sperrung noch gezeichnet vom Einsatz der schweren Transporter für das geschlagene Holz. Forstwirtschaftsmeister Markus Wick sagt dazu, dass die Spuren in der Regel nach spätestens zwei Jahren wieder weg seien und betont: "Wenn man den Garten umgräbt, hinterlässt das eben Spuren; und wir leben von der Forstarbeit."

Hilt erinnert daran, dass das Gros der Waldnutzer durchaus Waldarbeiten und Sperrungen akzeptieren würde. "Aber auf beiden Seiten gibt es eben auch uneinsichtige Lager", sagt er. Zudem sei der Baiersbronner Gemeindewald ein "Paradebeispiel" was die Integration von Tourismus in die Waldarbeiten angehe. Ein größeres Problem bestehe eher in Privatwäldern, in denen zu abgesperrten Wanderwegen oft keine Umleitungen existierten.

Das Treffen endet außerhalb des gesperrten Bereichs. Wieder vor der Absperrung angekommen, erklärt Erbacher noch die verschiedenen Formen der Warnhinweise. Es gebe bereits eine Kampagne, um "Waldnutzer" aktiv zu informieren, etwa mit Flyern. Auch wird in der Diskussion vorgeschlagen, Schulklassen zu Fällarbeiten einzuladen. Wer einmal dabei war, werde sicher nie wieder eine Absperrung ignorieren, heißt es.