Freudenstadt Neustart nach schwerer Zeit

Nach schwerer Krankheit starb Rolf Könneke jedoch Anfang des Jahres, und wenige Monate später auch Ute Könnekes Mutter. Eine schwere Zeit für die Schauspielerin. Doch nun hat sie sich für einen Neustart entschieden: Ab Oktober steht sie wieder auf der Kabarettbühne und gibt auch Unterricht. Nicht mehr unter dem alten Namen, der Theaterschule Lupe, und auch nicht mehr am alten Ort, dem "Podium" in der Murgtalstraße in Freudenstadt. Aber mit dem gewohnten Elan, den Ute Könneke auf der Bühne und als Theaterpädagogin stets gezeigt hat.

"Ich wage einen Neuanfang im Alleingang", sagt sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Und der führt auf verschiedene Wege: Ute Könneke unterrichtet in Sprecherziehung, Atemtechnik und Stimmbildung – das hat sie auch studiert. Zudem gibt sie wieder Theaterunterricht für Gruppen, wobei sie unter anderem an altersübergreifendes Generationentheater denkt. Theaterworkshops, etwa für Auszubildende, bietet sie ebenfalls an. Auch für Kooperationen mit anderen Künstlern ist Ute Könneke offen.

Nicht zuletzt startet sie ein Comeback als Kabarettistin: Ute Könneke tritt mit dem Programm "Parodistische Cocktails" auf. Das hat sie noch zusammen mit ihrem Mann entworfen. Nun zeigt sie ihre Improvisationskunst als Schauspielerin solo – notgedrungen, aber auch gerne.