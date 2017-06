Freudenstadt Kommentatoren wünschen "Katze" gute Reise

"Das ist eben der Zwiespalt für Leute, die bekannt werden, indem sie eigentlich nichts anderes als ihr Privatleben in den Medien zelebrieren, aber dann ganz in Ruhe leben wollten – Pech gehabt", schreibt etwa Ursula H. auf Facebook unter die Kommentarspalte des Artikels "Daniela Katzenberger: zu wenig Privatsphäre im Schwarzwald". Überhaupt zogen viele Kommentatoren die Intelligenz der Prominenten in Zweifel.

"Diese Dame, die alles aus ihrem Leben im Fernsehen präsentiert, beschwert sich über zu wenig Privatsphäre", fragt etwa Heiko M. Wie viele andere auch, konnte Errol H. dem Umzug der "Katze" nach Mallorca etwas Positives abgewinnen. "Eine ›Bildungslücke‹ schwindet", schrieb er.

In die Bresche für den Schwarzwald sprang Hilmar H. "Es ist so wunderschön am Arsch der Welt, viel schöner als am erschlaffenden Busen von Daniela", kommentierte er die Aussage der Katzenberger. Inke S. gab zu bedenken, ob es auf der Balearen-Insel wirkklich besser sein werde.