Freudenstadt Daniela Katzenberger: Zu wenig Privatsphäre im Schwarzwald

Freudenstadt - Die "Katze" hat nun Klartext geredet, warum die Familie nicht mehr im Schwarzwald leben möchte. Auf Nachfrage von Moderatorin Barbara Schöneberger in der "NDR Talkshow" nannte Reality-Star Daniela Katzenberger (30) zwei Gründe, weshalb der Lebensmittelpunkt nicht mehr auf dem Kniebis in Freudenstadt im Nordschwarzwald ist. Zunächst nutzte sie deutliche Worte: "Es war wirklich am Arsch der Welt." Aber es habe auch noch ein anderes Problem gegeben: "Wir waren sogar bei Google Earth drin mit diesem Haus – Costa Cordalis. Es wusste jeder, dass wir da drin sind. Da hatten wir öfters Besucher, die nachts einen Kaffee trinken wollten. Es war doch ein bisschen schwierig, in Deutschland zu leben."