Freudenstadt Handwerk hofft auf Meisterförderung

Die Vollversammlung der Handwerkskammer, in der 26 selbständige Handwerksmeister und 13 Arbeitnehmer vertreten sind, hat den Wirtschaftsplan, den allgemeinen Kammerbeitrag und die Umlage für die Überbetriebliche Ausbildung (ÜBA) sowie den Berufszuschlag für das Jahr 2018 beschlossen. Der Erfolgsplan ist ausgeglichen. Die Aufwendungen in Höhe von rund 14,7 Millionen Euro können erneut vollständig aus Beiträgen, Entgelten, Gebühren und Rücklagen finanziert werden, so Präsident Harald Herrmann. Der hohe Finanzbedarf für das Bauprojekt in Tübingen und die Sanierung des Kammergebäudes in Reutlingen prägen den Finanzplan im Wesentlichen. Bis ins Jahr 2019 werden 6,77 Millionen Euro Eigenmittel der Kammer dafür bereitgestellt. Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen. Das Projekt wird vom Bund mit 5,8 Millionen Euro gefördert. Auch beim Land Baden-Württemberg wurde ein Förderantrag gestellt. Der Beitrag 2018 bleibt unverändert. Er sieht einen einheitlichen Grundbeitrag von 170 Euro und einen Zusatzbeitrag wie bisher von ein Prozent aus Gewerbeertrag/Gewinn aus Gewerbebetrieb vor. Der Höchstbetrag des Zusatzbeitrags – auch bei gleichzeitiger Beitragspflicht zur Industrie- und Handelskammer (IHK) – beträgt 1500 Euro. Der Freibetrag für Einzelunternehmen, Personengesellschaften und juristische Personen beläuft sich auf 10 000 Euro. Für juristische Personen wird zum Grundbeitrag ein Zuschlag erhoben.