Freudenstadt Der Chor wächst zeitweise über sich hinaus

Das Hauptstück des Abends war Joseph Rheinbergers Weihnachtskantate "Der Stern vom Bethlehem" in der, eingerahmt durch einen fast triumphalen Eingangs- und Schlusschor, in verschiedenen Szenen die Geschichte der Geburt Jesu musikalisch zum Ausdruck kam. "Die Hirten" (Pastorale) und "Erscheinung des Engels" – jeweils mit einem Sopransolo und Chor – leiteten die Weihnachtsgeschichte ein. Im Bass-Baritonsolo schilderte Thorsten Hülsemann mit überzeugender Stimme das Eintreffen der Hirten in Bethlehem, gefolgt von der vom Chor mit großer Hingabe, Konzentration und Andacht gesungenen Passage mit der Bezeichnung "Die Hirten an der Krippe". In der Szene "Der Stern" wuchs der Chor wahrlich über sich hinaus. Zur "Anbetung der Weisen" erklang ein schönes, von feierlichem Ausdruck geprägtes Terzett von Tenor, Bariton (Werner Wilms) und Bass.

Publikum dankt mit großem Applaus

Im Bild "Maria an der Krippe" begann das Orchester und mit ihm die Orgel (Karl Echle) eher ruhig, gefolgt vom eindrucksvollen Solo der Cellisten, bis wieder die Sopranistin ihre schöne Stimme erhob mit einem andächtigen "Schlumm’re süß" und einem fulminanten, mächtigen Orchesterabschluss.

Die Komposition endete mit dem groß angelegten Schlusschor, in dem das Thema des Eingangssatzes wieder aufgegriffen wurde und in einer strahlenden Fuge "Frohlocke Welt", in der das gesamte Ensemble beim abschließenden "Alleluja" noch einmal über sich hinaus wuchs, und einen krönenden Abschluss gestaltete. Mit lang anhaltendem Applaus dankte das Publikum Jörg Michael Sander und allen Akteuren.