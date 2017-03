Freudenstadt Chancen für baldige Realisierung steigen

"Gleich drei Projekte im Landkreis Freudenstadt und das zentrale Projekt in Calw sind in der ersten Stufe dieser Umsetzungskonzeption", teilt der CDU-Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Calw/Freudenstadt mit. Neben der Horber Hochbrücke und dem Freudenstädter Tunnel wurde auch das noch nicht ausgebaute Teilstück der künftigen Bundesstraße 28 von Grünmettstetten in Richtung Horb aufgenommen. Außerdem der Tunnel in Calw.

Hochbrücke planerisch weit fortgeschritten

"Die Eingruppierung in die erste Stufe bedeutet, dass das Land eine rasche Realisierbarkeit vorsieht", betont Fuchtel. Das öffne auch den Weg zur stärkeren Aktivierung der Projekte im weiteren Bedarf mit Planungsrecht.