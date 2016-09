Freudenstadt Baustelle: Kreisstraße erhält neue Trasse

Umgebaut wird später auch die Bacherkreuzung. Die Abbiegespuren von der Kreisstraße 4742 in Richtung Aach (B 28), Loßburg (B 294) und stadteinwärts entfallen dann. Nur noch aus Richtung Aach kann später rechts nach Wittlensweiler abgebogen werden. Dieser Ast stößt dann nach der Fußgängerbrücke auf die neue Kreisstraße.

Doch damit nicht genug. Wie Rudolf Müller erläutert, wird an der Überführung der Bundesstraße 294 eine weitere Fahrspur gebaut. Die dazu notwendige neue Brücke steht bereits. Wenn danach noch der Anschluss in Richtung Dietersweiler fertig ist, wird noch eine Einfädelspur an der B 294 in Richtung Besenfeld gebaut.

Ende 2017 soll dann die Gesamtmaßnahme fertiggestellt sein. Dann sind rund 20 Millionen Euro verbaut.