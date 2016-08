Freudenstadt Auch ehemaliger Olympiasieger ist zu Gast

Kreis Freudenstadt. Druckfrisch liegt das Heft in den Filialen der Kreissparkasse, in den Volks- und Raiffeisenbanken im Kreis Freudenstadt, in den Stadt- und Gemeindeverwaltungen, im Landratsamt und in den VHS-Geschäftsstellen in Freudenstadt und Horb zur Abholung bereit. Auf Anfrage wird das Programmheft auch zugeschickt. Es genügt dazu ein Anruf unter der Nummer 07441/9 20 14 44 oder eine E-Mail an fds@vhs-kreisfds.de.

Bis zum Semesterstart am 19. September haben Interessierte Zeit, in dem Programm zu stöbern und sich für die ersten Kurse und Veranstaltungen anzumelden. Fündig werden Bildungshungrige auch auf der aktuellen Homepage der Kreisvolkshochschule unter www.vhs-kreisfds.de. Das aktuelle Programmheft, in dem auch alle Angebote der Jugendtechnikschule enthalten sind, steht dort auch zum Download bereit. Zudem ist das Kursangebot über die vhsApp per Smartphone abrufbar. Digital oder mit Heft, der Blick in das neue vhs-Programm lohnt sich auf jeden Fall.

In Freudenstadt und Horb sowie in den 13 Außenstellen der Volkshochschule im Landkreis werden über 1000 Seminare und Veranstaltungen aus den Bereichen Beruf, Ehrenamt, Gesundheit, Technik, Leben, Kultur und Sprachen angeboten.