Freudenstadt 30 bis 60 Prozent der Zuwanderer sind traumatisiert

Ulrich Giesekus machte den Einstieg in das Thema, begrüßte die Gäste und gab dem Gastgeber Dekan Werner Trick Gelegenheit für ein Grußwort. "Menschen in Krisensituationen zu begleiten, ist auch unsere Aufgabe", sagte dieser und warb um Verständnis für seelisch erkrankte Menschen, deren Krankheitsbild man äußerlich nicht sehen könne. Hauptthema des Abends sei die Traumatisierung, besonders bei Flüchtlingen, die vor und während ihrer Flucht oftmals viel Schlimmes gesehen und erlebt hätten, betonte der Dekan. Durchlebte Ängste und schreckliche Kriegsbilder hätten sich in ihre Köpfe geprägt und zu seelischen Problemen geführt.

Es sei wichtig, darüber zu reden, die traumatisierten Menschen zu begleiten und Verständnis für sie aufzubringen. Als Vertreterin und Dezernentin des Landkreises richtete Stefanie Simet ein Grußwort an die Gäste. Im vergangenen Jahr seien mehr als 1000 Flüchtlinge im Landkreis angekommen, aber die Frage stelle sich, ob sie auch "wirklich angekommen" sind. Alpträume, Flashbacks, Schlaf- und Konzentrationsstörungen seien die Folgen der Traumatisierung. Der Psychologe Dietmar Czycholl wendete sich mit einem Impulsreferat und Einblicken in das Seelenleben von psychisch Kranken an die Zuhörer. Schätzungen zufolge seien 30 bis 60 Prozent der 900 000 Zuwanderer, Asylsuchenden und Bürgerkriegsflüchtlinge, die im vergangenen Jahr in Deutschland angekommen seien, traumatisiert, sagte er. Gründe dafür seien Orientierungslosigkeit, Entwurzelung, Diskriminierung, finanzielle Krisen, eine problematische Wohnsituation und Verständigungsprobleme.

Ein Trauma zu behandeln, sei ein mühsamer Prozess, bei dem die seelische Ganzheit wieder ins Lot gebracht werden müsse, so der Psychologe. Integration bedeute "Erneuerung", damit unterschiedliche Sitten nicht als Problem, sondern als etwas Neues, als Bereicherung, gesehen werden, betonte er und gab den Gästen ein Zitat von Ali Ibn Abi Talib mit auf den Weg: "Die Menschen sind Feinde dessen, was sie nicht kennen".