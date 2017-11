Freiburg Zu viel für Unterbringung von Hussein K. abgerechnet?

Freiburg - Die Freiburger Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren gegen die "Wiese" Kinder- und Jugendhilfe GmbH in Freiburg eingeleitet. Das Unternehmen steht im Verdacht, bei der Unterbringung des afghanischen Flüchtlings Hussein K. vom Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald zu viel Geld abgerechnet zu haben. Weder die "Wiese" GmbH noch das Landratsamt in Freiburg waren am Donnerstag zu einer Stellungnahme bereit.