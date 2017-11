Freiburg Mordprozess: Hussein K. ist Mitte 20

Wie alt ist Hussein K.? Im Prozess um den Sexualmord an einer Studentin in Freiburg ist das Alter des Angeklagten entscheidend für das Urteil. Der Flüchtling schweigt. Dafür liefert ein Souvenir des Verdächtigen Antworten.

Hussein K. sitzt an diesem zehnten Verhandlungstag auf der Anklagebank und schweigt. Nur wenige Meter von ihm entfernt berichten Sachverständige, was sie herausgefunden haben. Im Freiburger Prozess um den jungen Flüchtling, dem der Sexualmord an einer Studentin zur Last gelegt wird, ist für ein Urteil das Alter des Angeklagten entscheidend. Ein erstes Gutachten ist sich sicher: Hussein K. ist, entgegen seiner früheren Behauptung, kein Jugendlicher und auch kein Heranwachsender mehr.