Enzklösterle 150 Meter Niemandsland mitten im Ort

"Wir gehören nirgends mehr dazu", sagt er und erzählt, wie es dazu kam, dass die Ortsschilder neu aufgestellt wurden und seither zwischen den beiden Ortsteilen eine 150 Meter lange Strecke außerhalb des Ortes liegt.

Es habe wohl, so erzählt er, Anwohner direkt an der Durchgangsstraße L 351 gegeben, denen die Geschwindigkeit der durchfahrenden Autos und Motorräder zu hoch war. Deshalb hätten sie beim Gemeinderat eigentlich eine Tempo-30-Zone angeregt. Da die Straße eine Landesstraße ist, sei bei der Verkehrsbegehung auch ein Mitarbeiter des Landratsamtes dabei gewesen und der habe dann festgestellt, dass hier "vielleicht grundlegend etwas geändert" werden müsse.

Denn, so teilt das Landratsamt Calw auf Nachfrage unserer Zeitung mit, "die Tafel mit Beginn Nonnenmiß stand nach Maßgabe der Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung nicht am richtigen Standort, da Ortstafeln dort anzuordnen sind, wo die geschlossene Bebauung erkennbar beginnt." Und was der Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung nicht entspricht, wird geändert. Also wurde das Ortsschild versetzt, "nämlich an die Stelle, an der die Wohnbebauung Enzklösterle-Nonnenmiß beginnt, von Bad Wildbad-Nonnenmiß kommend nach dem Gewerbegebiet ›Im Dieterswäldle‹", teilt die Landkreisverwaltung mit. Damit aber noch nicht genug der neuen Schilder. An der Einfahrt zum Gewerbegebiet prangt jetzt ebenfalls ein neues Ortsschild – und weil die rund 150 Meter lange Strecke zwischen Nonnenmiß und Nonnenmiß nun praktisch außerhalb der Ortschaft liegt, gibt es zusätzlich noch Schilder, die die zulässige Geschwindigkeit auf 70 Kilometer pro Stunde beschränken.