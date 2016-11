Empfingen Autohof: Auch Horb sagt wohl Nein

Dadurch greifen nun andere Kriterien: "Dies hat zur Konsequenz, dass der Autohof dann zulässig wäre, wenn er sich in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt." Und das, so die Auffassung von Kronenbitter, liege in diesem Fall nicht vor. "Die Lkw-Belastung würde deutlich zunehmen." Das hätte erhebliche Auswirkungen auf das Wohngebiet Reichenhalden und das Hotel Empfinger Hof. "Auch ist zu berücksichtigen, dass bei einem Autohof die Straßenverbindung für den Schwerverkehr baulich und unter Berücksichtigung der Anliegerinteressen geeignet sein muss."

Die Baurechtsbehörde beabsichtige deshalb nicht, "das fehlende Einvernehmen der Gemeinde Empfingen zu ersetzen".

Dies wäre nur dann möglich, wenn die Gemeinde Empfingen das Einvernehmen rechtswidrig versagt hätte. "Das ist zumindest nicht eindeutig der Fall", so Kronenbitter. Auch wenn die endgültige Entscheidung noch nicht vorliegt, sei daher seitens der Baurechtsbehörde auch vorgesehen, den Bauantrag für den Autohof abzulehnen.

Doch was passiert dann, wenn Shell tatsächlich seine Ankündigung wahr macht und rechtliche Schritte einleitet? Zunächst ist ein Widerspruch gegen die wohl folgende Ablehnung möglich. Dann müsste das Regierungspräsidium Karlsruhe entscheiden. Folgt sie der Stadt Horb in ihrer Einschätzung, könnte der Shell-Konzern vors Verwaltungsgericht ziehen. Letzte Instanz wäre ein Berufungsverfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof.

Doch wie sind die Aussichten? Wohl nicht ganz aussichtslos. Denn selbst Fachbereichsleiter Kronenbitter bestätigt, dass ein Entscheidungsspielraum vorhanden ist. "Die Rechtslage ist umstritten."