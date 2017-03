Egenhausen Falschparker müssen weiterhin zahlen

Weil Autofahrer ihre Personenwagen in der Vergangenheit besonders oft in der Ortsmitte unerlaubt auf Gehwegen geparkt haben und sich die Beschwerden von Fußgängern und Eltern mit Kindern häuften, engagierte die Gemeinde 2015 an zwei Tagen in der Woche eine Vollzugsbeamtin aus Altensteig. Der Vertrag läuft in Kürze aus. Für Bürgermeister Sven Holder stellt sich somit die Frage, ob die Überwachung fortgesetzt oder beendet werden soll. Von Juni bis Dezember 2015 hat die Mitarbeiterin 64 gebührenpflichtige Verwarnungen erteilt, in zwölf Monaten des vergangenen Jahres hat sie 109 Strafzettel hinter Scheibenwischer geklemmt.

Bei der Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben für die Überwachung des ruhenden Verkehrs sei 2015 ein Verlust von 2773 Euro und 2016 von 1200 Euro angefallen, erläuterte Kämmerin Stefanie Frank in der Sitzung. "Darin waren aber die verwaltungsinternen Aufwendungen nicht enthalten", reklamierte Ratsmitglied Eberhard Hammer. Wegen der Anschaffung der notwendigen Ausrüstung wurde 2015 ein Abmangel von 10.000 Euro errechnet und 2016 von rund 3000 Euro.

Wolfgang Käppeler glaubt, dass die Autofahrer dazugelernt haben, deshalb könne man in Zukunft auf eine Überwachung des ruhenden Verkehrs verzichten. Sollte sich herausstellen, dass weiter wild geparkt wird, sei es ein Leichtes, die Kontrolle wieder einzuführen. Ähnlich äußerte sich Hans Kern.