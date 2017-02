Egenhausen De’ignis eröffnet Ambulanz in der Landeshauptstadt

Claus J. Hartmann, Geschäftsführer der De’ignis-Fachklinik, begrüßte den Landtagsabgeordneten Thomas Blenke, den stellvertretenden Bürgermeister von Altensteig Hans Doll, den Landesgeschäftsführer der DAK Gesundheit Markus Saur, Alexander Kraft von der BKK Scheufelen, Ulrich Hartschuh von der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg und weitere Vertreter von Krankenkassen und Kooperationspartnern sowie Beiräte und Freunde von De'ignis.

Der Ärztliche Direktor der De’ignis-Fachklinik, Rolf Senst, stellte im Anschluss das Angebot der De’ignis-Fachklinik insgesamt vor, das in Egenhausen und Altensteig von stationärer und ambulanter Rehabilitation, Nachsorge (IRENA und ASP) und Angeboten der Integrierten Versorgung bis hin zur Prävention reicht. Er erläuterte insbesondere das Angebot im De’ignis-Zentrum in Stuttgart, in dem moderne Büros, ein Konferenzraum und ein großer Veranstaltungsraum für verschiedene Angebote zur Verfügung stehen. Diese umfassen ambulante Psychotherapie für Erwachsene, Jugendliche und Kinder, die Hilfe bei psychischen Erkrankungen benötigen. Ebenso wird im De’ignis-Zentrum Stuttgart Coaching für Menschen angeboten, die sich in Phasen von Lebensumbrüchen, Orientierung oder persönlicher Weiterentwicklung befinden. Wie in Egenhausen bietet De’ignis zukünftig auch in Stuttgart Vorträge zu psychischer Gesundheit an.

Der Mediziner Matthias Samlow, Kooperationspartner des De’ignis-Zentrums Stuttgart, erläuterte die Zusammenarbeit des Arztes mit Praxissitz in Stuttgart mit der De’ignis-Fachklinik, um einen Einblick in die sektoren- und settingübergreifenden Kompetenzleistungen zu geben.