Dunningen Vom Aufschwung weit und breit nichts zu sehen

Schumacher blickte aber auch über das Jahr 2018 hinaus: "Im Investitionsbereich stehen in den kommenden Jahren mehr Maßnahmen an, als wir aus heutiger Sicht finanzieren können." Der Gemeinderat habe sich in einer Klausurtagung Gedanken über die anstehenden, teils kostenintensiven Projekte gemacht. Unabdingbare Voraussetzung sei allerdings ein grundsolider Haushalt. Schumacher dazu: "Wir werden den Gürtel enger schnallen müssen. Notwendiges muss von Wünschenswertem künftig mehr denn je unterschieden werden. Das Augenmerk wird zwangsläufig auf den kommunalen Pflichtaufgaben liegen." Die Gemeinde könne in den kommenden Jahren nur das Geld ausgeben, dass sie erwirtschafte, betonte der Bürgermeister.

Griff in die Rücklage

Der Gesamthaushalt 2018 wird rund 24,7 Millionen Euro umfassen, wobei rund 17 Millionen Euro auf den Verwaltungshaushalt für den laufenden Betrieb der Gemeinde entfallen und 7,8 Millionen Euro auf den Vermögenshaushalt, um Investitionen zu tätigen. Raphael Eith plant mit einer Kreditaufnahme in Höhe von drei Millionen Euro. Der Stand der Schulden wird von zwei auf 3,5 Millionen Euro zunehmen. Aus der Rücklage, der "Hohen Kante" der Gemeinde, sollen 1,6 Millionen Euro entnommen werden. Getilgt werden 59 000 Euro Schulden.

Der Abmangel, also jene Bereiche, in denen die Gemeinde Verluste einfährt, summiert sich beim Betrieb der Feuerwehr, der Schulen, der Kindergärten und der Friedhöfe auf mehr als 2,3 Millionen Euro. Hier soll durch Gebührenanpassungen die Situation entspannt werden.

Die wesentlichen Investitionen sind im kommenden Jahr der Neubau der Gemeinschaftsschule (2,6 Millionen Euro), die Erschließung des Baugebiets Eschenwiesen in Seedorf (1,8 Millionen Euro), die Ortskernsanierung (1,5 Millionen Euro), Grunderwerb (450 000 Euro) und die weitere Erschließung des Gewerbegebiets Kirchöhren (245 000 Euro).