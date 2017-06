Dunningen-Lackendorf. Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht: Der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen Kleinwagens befuhr am Samstagmittag gegen 13 Uhr die Ortsdurchfahrt von Lackendorf in Richtung Stetten. An einer Engstelle erzwang er laut Polizeimitteilung gegenüber einer entgegenkommenden Autofahrerin die Durchfahrt. Dabei streifte er den Außenspiegel des anderen Fahrzeuges. Auch ein geparkter Wagen wurde von ihm leicht gestreift. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf circa 700 Euro. Nach dem Unfall setzte der Verursacher seine Fahrt fort. Hinweise zum Unfallhergang sowie zum flüchtigen Fahrzeug nimmt das Polizeirevier Schramberg, Telefon 07422/ 2 70 10, entgegen.