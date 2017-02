Donaueschingen Zwei erste Plätze bei "Jugend forscht"

Bei der Preisverleihung in Freiburg war der Jubel nun groß – kein Wunder: alle drei Teams wurden ausgezeichnet, zwei belegten sogar den ersten Platz in ihrem Fachgebiet und dürfen nun die Schule im Landeswettbewerb in Stuttgart vertreten.

Claudia Böhm und Annika Lange untersuchten im Fachbereich Biologie die Sinne der Stabheuschrecken. Ihre Arbeit mit dem Titel "Gefühle eines Holzstabes" wurde von der Jury mit dem ersten Platz im Wettbewerb "Schüler experimentieren" ausgezeichnet. Hierbei lobte die Jury unter anderem das exakte wissenschaftliche Vorgehen der beiden Schülerinnen sowie die Kreativität beim Ausarbeiten der Versuchsanordnungen.

Eric Schreiber sowie Philipp und Felix Kuschel stellten sich die Frage, ob sich auch mit Hilfe von Wüstensand belastbarer und für Bauten verwendbarer Beton herstellen lässt. Diese Arbeit mit hohem Praxisbezug wurde im Fachgebiet Geo- und Raumwissenschaften mit einem Sonderpreis in Höhe eines ersten Preises belohnt.