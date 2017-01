Donaueschingen Weichenstellung für Verkehrskonzept

Donaueschingen (jak). Und so werden aktuell im Rathaus die Weichen dafür gestellt, dass verschiedene Maßnahmen möglichst bald realisiert werden können. Stadtbaumeister Heinz Bunse informierte in der jüngsten Gemeinderatssitzung über den aktuellen Stand der verschiedenen Punkte.

Parkdeck: Für das Parkdeck hinter dem Rathaus laufen gerade die Verhandlungen mit dem Grundstückseigentümer Lidl. "Es hat bereits erste Gespräche gegeben, aber die Vorstellungen sind noch sehr konträr", so Bunse. Es werde noch einiges an Verhandlungen benötigen, um zu einer Einigung kommen zu können. Durch das Parkdeck sollen auf zwei Decks maximal 200 Stellplätzen für den bestehenden Parkplatz gebaut werden und somit zusätzlich Parkmöglichkeiten für die Innenstadt geschaffen werden. Im Anschluss daran könnte dann die Zahl der Parkplätze im Bereich Karlstraße-, Max-Egon-und Zeppelinstraße halbiert werden. Dadurch versprechen sich die Planer eine höhere Aufenthaltsqualität in der Innenstadt.

Hindenburgring: Der Ausbau des Hindenburgrings soll in diesem Jahr geplant und 2018 umgesetzt werden. Eile ist für den Ausbau auch nicht geboten, da das Kasernenareal ja noch nicht mit Wohnbebauung gefüllt ist und somit kein zusätzlicher Verkehr aus Richtung Norden auf den Hindenburgring fließt. Ist das Konversionsgelände dann aber komplett erschlossen, muss der Hindenburgring wesentlich mehr Verkehr aufnehmen, sodass der Ausbau bis dorthin verwirklicht sein muss.